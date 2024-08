Venezuelat tabas laiaulatuslik elektrikatkestus. Valitsus süüdistas opositsiooni sabotaažis

Kommunikatsiooniminister Freddy Nanez ütles, et ametnikud töötavad elektri taastamise nimel. „Keegi ei võta meilt Venezuela rahva rahu ja vaikust,“ ütles ta Telegrami vahendusel.

Elektrikatkestusest on vähemalt osaliselt mõjutatud kõik 24 Venezuela osariiki, ütles Nanez. Ta kirjeldas katkestust kui riigijuhi Nicolás Maduro vastaste „meeleheitlikku“ katset president vägivaldselt kukutada.

„Kogu riigi valitsus on aktiveeritud, et sellest uuest agressioonist üle saada,“ ütles ta.

2019. aasta poliitiliste rahutuste ajal kannatas riik regulaarsete elektrikatkestuste all. Valitsus on katkestustes süüdistanud opositsiooni, kes on neid korduvalt eitanud. Energiaekspertide sõnul olid katkestused tingitud ülekandeliine kahjustanud võsapõlengutest ja riigi hüdroelektrienergia infrastruktuuri halvast hooldusest.