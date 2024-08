Ukraina ärgitas Mongooliat rahvusvahelise orderi alusel Putinit vahistama

RKK väljastas eelmisel aastal Putini vahistamismääruse, süüdistades teda sõjakuritegudes. Kreml on süüdistused tagasi lükanud ja nimetanud neid poliitiliselt motiveerituks.

Määrus kohustab kõiki RKK liikmesriike Venemaa juhti vahistama, kui ta astub nende territooriumile. Mongoolia on RKK liige.

Varasemalt täna ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, et Kreml ei muretse Putini võimaliku vahistamise pärast ja märkis, et kõik visiidi aspektid on „hoolikalt ettevalmistatud“.