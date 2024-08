Toomas Väli: Vene väed jätkavad Donetskis pealetungi aeglaselt, kuid järjepidevalt

„Sõja 919. päev ja Vene agressioon Ukraina rahva vastu on jätkunud. Venemaa hoiab operatiivtasandil initsiatiivi ja Donetski suund on põhiline suund, kus vaenutegevus käib ja seal on olukord tegelikult päris kriitiline, vaadates seda, mis seal toimub,“ tõdes Väli.

„Venemaa on seal edasi liikunud poole aasta jooksul kilomeetrite kaupa aeglaselt, kuid järjepidevalt ja me tegelikult loodame, et neil saab ühel hetkel jõud otsa. Hoiame Pokrovski kaitsjatele pöialt ja loodame, et kõik Ukraina kaitse seal püsib,“ ütles Väli.