Serbia sõlmis Macroni visiidi ajal lepingu 12 Prantsuse hävitaja ostmiseks

Macroni Serbia visiidil allkirjastasid presidendid 11 kahepoolest lepingut, mis hõlmas 12 Prantsusmaal toodetud hävitaja Rafale ja kriitilise tähtsusega toormineraalide müüki ning tsiviiltuumaprogrammi arendamist Serbia kasvava energiavajaduse rahuldamiseks, vahendab Politico.

„Täna allkirjastatud leping on ajalooliselt oluline. Näen, et paljud inimesed on ärritunud tõsiasja üle, et Serbial on suhe Venemaa ja Hiinaga, kuid ma austan Serbia suveräänsust,“ ütles Macron. Ta lisas, et Prantsusmaa on saanud lennukite müügi läbirääkimistel rahuldavad garantiid.

Prantsuse lennukitootja Dassault Aviatoniga sõlmitud lepingu kohaselt saab Serbia reaktiivlennukid koos logistikapaketi ja varuosadega, mille väärtus on 2,7 miljardit eurot.

„See on meie jaoks suur tehing. See aitab kaasa meie armee operatiivvõimekuse olulisele suurendamisele,“ ütles Vučić.

Samuti lükkas Vučić tagasi Prantsuse ajakirjanike küsimusi tema suhete kohta Pekingi ja Moskvaga. „Ma ei kavatse selle pärast vabandada. Ma tean, et Emmanuel tahaks, et kehtestaksin Venemaa vastu sanktsioonid. Kuid me ei teinud seda ja me ei häbene oma otsust,“ sõnas ta.

Kümnendi jooksul on Vučićil olnud tihedad suhted Venemaa president Vladimir Putiniga, kes on viimase 10 aasta jooksul kaks korda Belgradi külastanud, aga ka Hiina president Xi Jinpingiga, kelle esimene Covid-19 järgne Euroopa-visiit oli Serbiasse. Hiina riigimeedia on nimetanud nende kahepoolset suhet „raudkindlaks sõpruseks“ - kategooria, mis on reserveeritud riikidele, mida Peking tõeliselt hindab.