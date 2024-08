„Jätab nõiajahi mulje.“ Sotsid seisavad vankumatult Julianna Jurtšenko selja taga

„Küsimused on mõistetavad ja nendele tulebki vastata,“ sõnas Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE). Tema sõnul on Jurtšenko oma arvamuslooga ise tekitanud kahtlusi eestikeelsele õppele ülemineku osas, mistõttu on ka loomulik, et mõningaid asju peab selgitama.

„Aga mingeid kõhklusi meil Jurtšenko osas ei ole. Ta on kõikidele küsimustele vastanud ilusti. Mingeid küsimusi sisuliselt rohkem ei ole. See, et see poliitiliselt tekitab tundeid, on osa poliitikast,“ lausus linnapea.