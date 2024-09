Itaalia vanaema elas üle neli päeva metsas kadununa

„Öösiti valmistasin ma sõnajalgadest pöögi alla voodi,“ seletas naine kohalikule uudisteväljaandele Luinotizie’le. „Itaalia Alpiklubi aegadest mäletasin, et kõige parem on magada kõhuli ja nii ma tegingi. Jõin lompidest vett. Öösel, pimeduse saabudes palvetasin. Igal õhtul tuli mind vaatama rebane, kuulsin hääli ja teiste loomade kohalolekut. Lugesin päevi ja teadsin, et päästjad on läheduses. Kuulsin nii droone kui ka helikopterit. Siis kui kuulsin neid lähedalt, karjusin ja õnneks nad kuulsid mind.“