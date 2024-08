Saksa võimud: tundmatud isikud saadavad õhutranspordiga isesüttivaid pakke. Üks saadeti Balti riikidest Leipzigi

On teada mitmeid pakisaadetisi eraisikute poolt erinevates kohtades Euroopas, mis teel adressaatideni mitmes Euroopa riigis põlema süttisid, teatasid Saksamaa põhiseaduse kaitse liiduamet (BfV) ja liidukriminaalamet (BKA) lennu- ja logistikafirmadele saadetud hoiatuses, vahendab ajaleht Bild.

Saksa julgeolekuvõimude hoiatus on seotud juhtumiga Leipzigis. Seal puhkes juulis tulekahju DHL -i logistikakeskuses. Balti riikidest saadetud pakk süttis ja süütas kaubakonteineri.

Saksamaa julgeolekuringkonnad oletavad Bildi teatel, et tegemist ei olnud tavalise tulekahjuga, ning kahtlustavad seost Vene sabotaažiga. Seejuures tuleb oletada, et saadetakse uusi süttivaid pakke. Asja uurimise võttis üle liidupeaprokuratuur Karlsruhes.

DHL teatas, et praegu on teada kaks juhtumit. Pakkides on elektriseadmed ja anumad vedelikuga.