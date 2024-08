Tallinna transpordi valdkonna abilinnapea Kristjan Järvan sõnas, et ei ole antud olukorraga kursis, kuid mõistab probleemi tõsidust. „Ma olen nõus sellega, et kui rattatee algab eikusagilt ja lõppeb eikusagil, siis see on kindlasti probleem, mida tulevastel teede planeerimistel ei tahaks korrata,“ ütles ta.