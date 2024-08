Saksamaal toimus plahvatus lõhkeainetehases

Kohal on ka kriminaalpolitsei ja on alanud plahvatuse põhjuse uurimine.

Hoone kuulub relvatootjale Diehl Defence, millel on sellel territooriumil kaks tütarettevõtet DynITEC ja DynaEnergetics, teatas ajaleht Kölner Stadt-Anzeiger. DynITEC toodab peamiselt sütikuid ja nendes kasutatavaid aineid.

Juunis teatas Bild, et Saksa liiduvalitsus uurib kahtlusi, et selle tulekahju taga oli Venemaa. Kriminaalpolitsei usub, et tänane juhtum Troisdorfis oli tööõnnetus, teatab Bild.