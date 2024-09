USA tahab tihedamat koostööd Vaikse ookeani riikidega, et peatada Hiinast tulev fentanüüliäri

USA välisministri asetäitja Kurt Campbell kohtus kolmapäeval enne Vanuatu saatkonna avamist Hiina Vaikse ookeani riikide saadiku Qian Boga, kellega arutati samuti koostööd piirkonnas. „Paljud nendest riikidest tahavad näha USAd ja Hiinat kommunikeerimas ja leidmas võimalikke alasid koostöö jaoks, isegi kui need kitsad,“ sõnas Campbell pärast diplomaatilist kohtumist. „Vaikse ookeani piirkond on teinud selgeks, et ei soovi olla lahinguväli või lahingus kohe vastasseisus suurvõimu vahel ja me austame seda.“