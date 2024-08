TABEL | Laste arv väheneb: Lasnamäel sulgeb uksed 20 lasteaiarühma

„Suures pildis kõlab see hirmutavalt, et 28 rühma pannakse kinni, aga tegelikult tõstame need rühmad lihtsalt õigesse kohta,“ sõnas Tallinna haridusameti juht Kaarel Rundu.

Lisaks Lasnamäele sulgeb Mustamäel uksed viis lasteaiarühma, Haaberstis kaks rühma ja Põhja-Tallinnas üks rühm.

„Paneme osad rühmad kinni seetõttu, et nendes lasteaedades ja piirkondades ei jagu enam lapsi. Tegu on haridusvõrgu ümberkorraldamisega - sulgeme rühmad seal, kus lapsi pole, ja avame need seal, kus on rohkem vaja. Uusi rühmi oleme avanud Kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Haaberstis ja Nõmmel, kokku 20,“ sõnas Rundu.

Rundu sõnul käivad jutud, et lasteaiarühmade kinni panemise põhjuseks on eestikeelsele õppele ülemineku tõttu õpetajate puudus. „See ei ole see põhjus. Laste arv on vähenenud, mis on seotud teatud demograafiliste muutustega. Praegu sünnib Lasnamäel vähem lapsi ja sellepärast peame haridusvõrgu üle vaatama,“ lausus ta.

Samuti on Lasnamäel laste arv vähenenud osaliselt seetõttu, et see oli Rundu sõnul kõige populaarsem piirkond Ukrainast põgenenud peredele. Nüüdseks on mõned neist lahkunud ja nende saabumise tõttu loodud lisalasteaiarühmad pannakse kinni.

Mis saab aga koondatud lasteaiaõpetajatest? „Tänaseni on võimalik teistesse lasteaedadesse kandideerida. Seal vaadatakse, kellele on võimalik pakkuda tööd ja kes ei vasta uutele kvalifikatsiooninõuetele,“ sõnas Rundu.

Lasteaedu on komplekteeritud alates 15. augustist. Enamik neist alustab järgmisel nädalal, kuid osad uued lasteaiad on veel valmimisjärgus, mistõttu alustavad need hiljem.