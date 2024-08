VIDEO | Saksa vasakpopulistlikku ja Vene-meelset poliitikut pritsiti kampaaniaüritusel punase värviga

BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht ehk Sahra Wagenknechti Liit) Tüüringi osakonna pressiesindaja Steffen Quasebarth ütles, et Wagenknechtiga on kõik hästi, aga juhtum oli šokeeriv. Wagenknecht sai Quasebarthi sõnul punase ainega pihta pähe, ülakehale ja kaelale ning värv on väga raskesti eemaldatav. Quasebarthi teatel kasutas ründaja midagi süstlataolist ja karjus midagi arusaamatut.