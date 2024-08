Terviseamet alustas PERH-i juures tekkinud kiirabijärjekordade tõttu järelevalvemenetlust

„Menetluse käigus selgitatakse, milliseid tegevusi tehti, et patsientide ooteaeg jääks lubatud ooteaja piiresse. Meie kõigi ühine eesmärk on pakkuda tervishoiuteenust, lähtudes patsiendi huvidest kõige paremal viisil,“ sõnas terviseameti tervishoiuteenuste osakonna juhataja Külli Friedemann .

Määrus „Kiirabi, haiglate, pääste- ja politseiasutuste, Kaitseväe ning Terviseameti kiirabialase koostöö kord“ sätestab abivajaja haiglasse transportimise ja vastuvõtmise puhuks konkreetsed ooteajad. Näiteks erakorralise ja eluohtliku seisundi korral on haigla kohustatud abivajaja viivitamata vastu võtma ning ooteaeg ei tohi olla üle 15 minuti. Ooteaeg mitte-erakorralise seisundi korral on 30 minutit.

„Nende ooteaegade eesmärk on tagada, et abivajajad saavad haiglas vajalikku arstiabi võimalikult kiiresti vastavalt nende seisundi tõsidusele. Riiklik järelevalvemenetlus peabki selgitama, kuidas määruses kirjeldatud ajaliste kokkulepete täitmist tagatakse ja milliseid tegevusi selle nõude tagamiseks tehti,“ lausus Friedemann.

Terviseamet on juba varem öelnud, et ülekoormust aitab vähendada see, kui haiglate ja kiirabi tegevus on paremini koordineeritud, ressursid on jaotatud paindlikult ning vajaduse korral suunatakse patsiendid teistesse haiglatesse, et vähendada ülekoormust.