Justiits- ja digiministeerium hoiab raha kokku: lõpetatakse seaduste tõlkimine vene keelde

Justiitsministeerium on tõlkinud vene keelde ja hoidnud järjepidevalt ajakohases seisus ligikaudu pooled kehtivatest seadustest – kokku umbes 200 seadust. Seni on venekeelsete tõlgete uuendamisele kulunud 12 900 eurot aastas. „Õigusjõud on ainult eestikeelsetel Riigi Teatajas avaldatud õigusaktide tekstidel,“ sõnas ta.