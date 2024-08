Ukraina droonid lendasid Venemaal väidetavalt Kaluga lennuvälja suunas

Telegrami kanal „Mash“ teatas, et kaks drooni tulistati alla lennul Kaluga rahvusvahelise lennuvälja suunas. „Mashi“ andmetel on purustusi, aga milliseid, ei täpsustatud. „Mash“ kirjutab, et droonid lendasid endisesse Volkswageni tehasesse, mis asub lennuväljast viie kilomeetri kaugusel, vahendab Meduza.