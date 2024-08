Iisrael nõustus humanitaarpausidega Gaza sektori laste vaktsineerimiseks lastehalvatuse vastu

Eesmärk on vaktsineerida umbes 640 000 last kogu Gaza sektoris ja see peaks algama pühapäeval, teatas WHO ametnik Rik Peeperkorn, vahendab BBC News.

Vaktsineerimine toimub kolmes järgus, Gaza sektori kesk-, lõuna- ja põhjaosas. Igas etapis peatatakse lahingutegevus kolmel järjestikusel päeval kell 6-15.

Kokkulepe saavutati mõned päevad pärast seda, kui ÜRO ametnikud teatasid, et kümnekuune laps jäi osaliselt halvatuks. Tegemist oli Gaza sektori esimese lastehalvatuse juhtumiga 25 aasta jooksul.

Umbes 1,26 miljonit doosi uut lastehalvatuse vaktsiini on juba Gaza sektoris ja 400 000 peaks saabuma varsti.

Vaktsineerimisega tegelevad ÜRO personal ja kohalikud meditsiinitöötajad. Väljaõppe on saanud üle 2000 inimese.

WHO eesmärk on 90-protsendine vaktsineeritus, mis on vajalik viiruse leviku peatamiseks. On olemas ka kokkulepe täiendavaks neljaks vaktsineerimis- ja humanitaarpausipäevaks, et see saavutada.

Lastehalvatuse viirus on ülimalt nakkav ja levib kõige sagedamini kanalisatsiooni ja reostatud vee kaudu. See tekitab kehamoonutusi ja halvatust ning on potentsiaalselt surmav. Peamiselt nakatuvad alla viieaastased lapsed.