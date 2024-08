Moskva koolides korraldatakse uue õppeaasta avarivistused siseruumides, mitte õues nagu tavaliselt

„Sel aastal on formaat mõnevõrra ebatraditsiooniline: kõik rivistused, sealhulgas ka kõige tähtsam rivistus esimestele ja üheteistkümnendatele klassidele, toimuvad siseruumides. Seda tehakse, ma arvan, absoluutselt kõigis meie linna koolides,“ ütles Bulajeva.

Lapsevanemad rivistustel ei osale. Direktori sõnul on see seotud laste ohutusega. Kool teeb üritusest internetis otseülekande. Esimene tund on koolis Bulajeva sõnul „Vestlus tähtsatest asjadest“. Sellega tähistatakse Venemaal ajupesu.