„Järgmine küsimus palun.“ Harris jättis esimeses pikas intervjuus Trumpi rassiväited kommenteerimata

„Ma olen veetnud kogu oma karjääri arvamuste erinevusi tervitades,“ ütles Harris. „Ma arvan, et on tähtis, et lauas oleks inimesi, kui tehakse kõige tähtsamaid otsuseid, kellel on erinevad vaated, erinevad kogemused. Ja ma arvan, et Ameerika avalikkusele tuleks kasuks, kui minu kabinetis oleks liige, kes on vabariiklane.“

„Mitte kedagi konkreetselt,“ ütles Harris. „Meil on valimisteni minna 68 päeva, nii et ma ei rakenda vankrit hobuse ette. Aga ma teeksin seda.“

„Ma ei ole seda seisukohta muutnud ega muuda ka edaspidi,“ ütles Harris CNN-ile. „Minu väärtused ei ole muutunud. Ma usun, et on väga tähtis, et me võtame väga tõsiselt seda, mida peame tegema, et kaitsta end selge kriisi eest kliima asjus.“

Harris ütles, et muutis oma seisukohta juba 2020. aastal, kui ütles asepresidendikandidaadina, et Joe Biden ei lõpeta frakkimist.

Frakkimine on kõrgsurve meetodiga vedeliku surumine maa-alustesse kivimitesse, et avada olemasolevad lõhed ja saada kätte gaasi või naftat. Progressiivsete vaadete pooldajad on selle vastu mure tõttu kliimamuutuse pärast.

2019. aastal oli Harris presidendikandidaadina frakkimise vastu, mis võiks olla poliitiliselt kahjulik Pennsylvania osariigis, kus see tööstusharu on suur tööandja. Nüüd on Harris öelnud, et toetab seda.

Harris ütles, et usub, et ajalugu näitab, et Bideni valitsemisaeg oli asju muutev ning tema otsus kandideerimisest loobuda peegeldab tema iseloomu. Harris nimetas presidenti inimeseks, kes on isetu ja seab Ameerika rahva esikohale.

See telefonikõne pööras 2024. aasta presidendivalimiste kampaania pea peale ning muutis põhjalikult Harrise elu ja karjääri. Harrise sõnul muretses ta sel hetkel rohkem selle pärast, milline mõju on sellel otsusel Bidenile, kes oli nädalaid tõrjunud üleskutseid kandideerimisest loobumiseks pärast ebaõnnestunud teledebatti, mis seadis kahtluse alla tema vaimse ja füüsilise tervise.

Selle teema kommenteerimata jätmine on kooskõlas Harrise kampaania strateegiaga, milleks on identiteedipoliitikale toetumise vältimine Trumpi provokatsioonide peale. See võib viidata ka sellele, kuidas Harris võib reageerida tulevastele väljakutsetele seoses rassi ja sooga esimesel debatil Trumpiga septembris.

Harris ütles pead vangutades, et Trumpi jutt on osa viimase samast vanast ja väsinud käsikirjast.

Harris eiras suuresti küsimusi Trumpi väidete ümber Harrise rassi- ja sooindentiteedi kohta. Eelmisel kuul seadis Trump Harrise rassiidentiteedi kahtluse alla mustade ajakirjanike assotsiatsiooni konverentsil Chicagos, väites, et varem on Harris end lõuna-aasialaseks pidanud, aga muutus äkki poliitilistel põhjustel mustaks.

„Ma olen nii uhke, et olen teeninud Joe Bideni asepresidendina,“ ütles Harris. „Ma olen nii uhke, et kandideerin koos Tim Walziga Ühendriikide presidendiks ja toon seda, mida minu arvates Ameerika inimesed väärivad, mis on uus tee edasi.“

Trumpi süüdistamine piirijulgeoleku asjus

Trump on muutnud Bideni administratsiooni ründamise USA-Mehhiko piiri asjus oma firmamärgiks, aga Harris ütles, et Trumpil endal lasub suur osa süüst nende piirijulgeoleku probleemide eest, mille üle ta kaebab.

Harris tõi esile Trumpi vastuseisu erakondadevahelisele piirijulgeoleku eelnõule, mille lasi põhja grupp seadusandjaid, kelle hulgas oli konservatiivne vabariiklane, senaator James Lankford.

„Et ta uskus, et see ei oleks aidanud teda poliitiliselt, ütles ta oma inimestele kongressis, et ärge esitage seda. Ta tappis selle eelnõu – piirijulgeoleku eelnõu, mis oleks pannud piirile lisaks 1500 agenti,“ ütles Harris.

Küsimusele, kas ta suruks selle eelnõu läbi, kui presidendiks valitakse, vastas Harris: „Mitte ainult ei suruks, ma kindlustaksin, et see tuleks minu lauale ja ma allkirjastaksin selle.“

Harris ütles, et ei toeta piiri ebaseadusliku ületamise dekriminaliseerimist, mis on veel üks seisukoht, mida ta on pärast 2019. aastat muutnud.

„Meil on seadused, mida tuleb järgida ja jõustada, mis puudutavad inimesi, kes ületavad meie piiri ebaseaduslikult, ja sellel peavad olema tagajärjed,“ ütles Harris, väites, et on ise esitanud California peaprokurörina selle eest süüdistusi rahvusvahelistele kuritegelikele organisatsioonidele.

„Ma räägin ajastust“

Paljude vabariiklaste vastus Harrise poliitilistele ettepanekutele ja uue ajastu lubadustele on olnud: miks ei ole neid asju juba ära tehtud selle kolme ja poole aastaga, kui ta on asepresident olnud?

Harris ütles eile, et räägib ajastust, mis algas umbes kümme aastat tagasi, kui Trump USA poliitikamaastikul tippu kerkis.

Harris ütles, et Trumpi ajastul on tekkinud teatud väärastunud arusaam, et juhi tugevuse mõõt on see, kelle ta maha peksab, mitte see, kelle ta üles tõstab.

„See on see, mis on kaalul nagu ka ka kõik muud detailid, mida me võime nendel valimistel arutada,“ ütles Harris.