Tartu linn pakub suverõõmu ka algavasse sügisesse

Ammuta teadmisi ja inspiratsiooni

Tartus on rohkelt elamuskeskusi, näitusi, muuseume ja muid vahvaid paiku, kus sisukalt aega veeta. Et tunda seda kõige erilisemat Tartu-tunnet, suundu Tartu linnamuuseumisse , kus on värskelt avatud näitus „Meie Tartu“. Seda võiks külastada iga tartlane ja linna! Siin asub loomulikult ka kõigi eestlaste au ja uhkus Eesti Rahva Muuseum , mille püsinäitustele lisavad värvi vahetuvad ekspositsioonid. Peipsi ääres laiuv Sibulatee on aga põnev piirkond, kus saad tutvuda kolme väga erilise kultuuriga. Siin on väga palju inspireerivat avastamist ja võimalusi ka ise käed külge panna.