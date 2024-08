Putin külastab järgmisel nädalal Mongooliat, vaatamata Rahvusvahelise Kriminaalkohtu vahistamismäärusele

Asutamislepingu kohaselt on RKK liikmed kohustatud oma territooriumil kinni pidama kahtlusalused, kelle kohta on kohus välja andnud vahistamismääruse.

Kreml, kes ei tunnusta RKK jurisdiktsiooni, teatas veebiavalduses, et Putin sõidab president Uhnaagijn Hürelsühi kutsel Mongooliasse, et „osaleda pidulikel üritustel, mis on pühendatud 85. aastapäevale Nõukogude ja Mongoolia relvajõudude ühisest võidust Halhõn goli jõel Jaapani militaristide üle“. Kavas on ka läbirääkimised nii presidendi kui ka teiste Mongoolia tippametnikega, öeldi Kremli avalduses.