Ajaleht: Vene väed lahkuvad väidetavalt Burkina Fasost Ukraina vägede Kurski sissetungi tõttu

100-liikmeline üksus saabus maikuus Lääne-Aafrika riiki Burkina Fasosse, et toetada kapten Ibrahim Traore huntat, kes sai riigipöördega võimule 2022. aasta septembris, teatas Le Monde.

Ajalehe teatel on Burkina Fasosse paigutatud hinnanguliselt umbes 300 Vene sõdurit. Le Monde võttis 22. augustil Telegrami vahendusel ühendust brigaadi komandöri Viktor Jermolajeviga.

Samuti avaldas brigaadi Telegrami kanal 27. augustil postituse, kus kirjutati, et üksus naaseb oma baasi Venemaa poolt okupeeritud Krimmis „seoses hiljutiste sündmustega“.

Brigaad moodustati 2023. aasta märtsis ja on osa Venemaa paramilitaarsest relvaüksusest Redut. Nad väidavad end olevat eraettevõte, ka Jermolajev väitis Le Monde’ile, et üksusel „pole mingit sidet Venemaa kaitseministeeriumiga“. Sellest olenemata paljastas Raadio Vaba Euroopa 2023. aastal tehtud uuring, et Redutit kontrollib Venemaa sõjaväeluure agentuur GRU.