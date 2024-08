Haakrist ja must päike. Lätis tõstavad taas pead neonatside rühmitused, suur osa neist on venekeelsed

Viimasel aastal on Läti uudistesse taas ilmunud nn skinheedide ja teised paremäärmuslike vaadetega noorte tegemised. Nad on toidukullereid rünnanud, samuti välistudengeid ja turiste peksnud. Läti julgeolekuteenistuse juhi Normunds Mežvietsi teatel on rassilistel ja rahvusliku vaenu põhjustel sooritatud kuritegude arv suurenenud.