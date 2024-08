KUULA | Küberekspert Lauri Tankler: suuremad tehisaru abil tehtud mõjutusrünnakud seisavad USA-l ja maailmal alles ees

Lisaks kampaania arengutele, lubadustele ja kandidaatide vastastikustele rünnakutele tuli juttu ka Iraani poolt mõlema kampaania vastu korraldatud küberrünnakutest ning sellest, kui palju abi on pahatahtlikel mõjutajatel tehisaru toel sooritatud valeinfo kampaaniatest.

USA-s toimunud küberkampaaniate puhul tõi Tankler välja seose ka Eestiga. Ta meenutas paar nädalat enne 2020. aasta valimisi toimunud intsidenti, kus Trumpi toetajatena esinenud välismaalased üritasid valijaid tema vastu hääletada. „Enne valimispäeva saatsid Iraani taustaga häkkerid Florida valijatele ähvarduskirju – et me teame küll, et te hääletate demokraatide poolt, me teame, kes te olete ja kavatseme teid üles leida,“ seletas Tankler.

Allakirjutanud esitlesid end USA paremäärmusliku grupi Proud Boys esindajatena, ent tegelik eesmärk oli hoopis Donald Trumpi kampaania kahjustamine. „Tuli välja, et saatjaks oli üks Iraaniga seotud rühmitus, kes oli kasutanud kirjade väljasaatmiseks Eesti ühe ettevõtte turvamata serverit, et oma jälgi peita,“ meenutas Tankler. „Meie siin RIA-s olime siis ka mingil määral selle intsidendi lahendamisega seotud. See on näide, et sekkumise loogika ei pruugi olla ainult see, et püüame leida kompromiteerivat infot, vaid see võib olla tagurpidi.“

Süvavõltsingute ja nende abil levivate libauudiste rolli mõju kohta ütles Tankler, et robotite ülesandeks on eelkõige olemasolevate narratiivide võimendamine ja kriitilise massi tekitamine, mis aitaks omakorda petta sotsiaalvõrgustike sisu haldavaid legitiimseid algoritme. „Et sinu sotsiaalmeedia ajajoonele jõuaks ka asi, mis sinna muidu ei jõuaks – aga kui panna piisavalt laike juurde, siis ühel hetkel jõuab,“ lisas ta. Samal ajal on kasvanud ka kasutajate teadlikkus näiteks tehisaruga tehtud piltide äratundmisel.