USA ja Hiina üritavad suhteid parandada: USA riikliku julgeoleku nõunik kohtus president Xiga

„Usume, et konkurents Hiinaga ei pea kaasa tooma konflikte ega vastasseisu. Võti on vastutustundlik juhtimine diplomaatia kaudu,“ ütles Sullivan ajakirjanikele enne Pekingist lahkumist. Sullivani sõnul on Biden pühendunud tegema koostööd küsimustes, kus riikide huvid ühtivad.