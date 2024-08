CIA asedirektor: Taylor Swifti Viini kontsertide terrorivandenõu kahtlusalused tahtsid tappa kümneid tuhandeid inimesi

CIA teavitas sellest väidetavalt Islamiriigiga seotud vandenõust Austria võime. Need luureandmed ja järgnenud vahistamised viisid kolme väljamüüdud kontserdi tühistamiseni, vahendab Associated Press.

„Nad plaanisid tappa sellel kontserdil tohutu arvu, kümneid tuhandeid inimesi, sealhulgas, ma olen kindel, palju ameeriklasi, ja olid sellega üsna kaugele jõudnud,“ ütles Cohen eile. „Austerlased said need vahistamised läbi viia, sest agentuur ja meie partnerid luurekogukonnas andsid neile informatsiooni selle kohta, mida see ISIS-ega seotud grupp teha plaanis.“