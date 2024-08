Valitsus eraldas 18,2 miljonit eurot ühistranspordi jätkamiseks senises mahus

Eelnevate aastatel on ühistransporditoetuse puudujääki rahastatud samuti valitsuse reservist. Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman (SDE) selgitas, et ühistranspordi prognoositud eelarve puudujääk on käesoleval aastal 19,8 miljonit eurot. Regionaal- ja põllumajandusministeerium katab sellest summast 1,6 miljonit.

„Tegemist on väga olulise sammuga, tänu millele saab bussi-, rongi-, parvlaeva- ja lennutransport jätkuda senises mahus. See on meie jaoks olnud suur murekoht ning kindel on see, et senine ühistranspordikorraldus tuleb üle vaadata, et me ei peaks tulevikus aasta keskel riigireservist raha eraldamist paluma,“ lausus Hartman.