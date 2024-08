Politsei otsib Valgas kadunud 57-aastast Kalevit

Elamispinna pakkujad on püüdnud meest kuu vältel ise leida, kuid seni tulutult. Mehe asukoha tuvastamiseks palusid nad politsei abi ning praeguseks oleme me meest otsinud nii tema varasematest elupaikadest kui ka viimatisest elukohast ja selle lähiümbrusest. Suhelnud on politsei ka tema pereliikmete ja tuttavatega, kahjuks keegi neist mehest mõnda aega kuulnud ei ole. Ka puudub neil teadmine, kus mees peatuda võiks.