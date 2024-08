Vahistati Venemaa endine kaitseministri asetäitja, kes rikastus väidetavalt pargi Patriot tagant varastades

„Juurdlustoimingute käigus on kindlaks tehtud, et lisaks nimetatud maatükile majadega on Popovi ja tema perekonnaliikmete omanduses mitmed kinnisvaraobjektid Moskva linna, Moskva oblasti ja Krasnodari krai prestiižsetes rajoonides. Nende objektide kogumaksumus on üle 500 miljoni rubla (4,9 miljoni euro – toim). Kriminaalasja raames kontrollitakse ka nimetatud vara soetamise seaduslikkust,“ teatas Petrenko.