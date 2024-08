OTSEPILT | 30 aastat võõrvägede lahkumisest. Arutlevad Luik, Ühtegi, Raik, Tiido

„Kindlasti on 31. august 1994 päev, mis väärib meeles pidamist,“ sedastab presidendi kantselei pressiteates. „President Lennart Meri sai 31. augustil 1994 teatada maailmale, et tänasest ei ole enam võõrvägesid Eesti pinnal ja nüüd oleneb ainult meie enda arukusest, et see jääks nõndaviisi igavesti. Igaveseks välja saadetud – kui me selle nimel iga päev tööd teeme.“