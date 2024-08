VIDEO | Jaapanis sai taifuuni tõttu evakuatsiooniteate üle 5 miljoni inimese

Seni on hukkunud vähemalt kolm inimest ja paljud on saanud vigastada. Võimud on hoiatanud, et tegemist võib olla ühe tugevama tormiga piirkonnas, vahendab Reuters.

Toyota peatas tegevuse kõigis oma Jaapani tehastes ning teised autotootjad Nissan ja Honda, pooljuhtide tootjad Renesas, Tokyo Electron ja Rohm peatasid samuti ajutiselt tootmise mõnedes tehastes.

Tuule kiirus on puhanguti umbes 50 meetrit sekundis, mis on piisav veoautode liigutamiseks. Kohaliku aja järgi kell 15 asus taifuun Nagasaki prefektuuri Unzeni linna lähedal ja liikus põhja poole, teatas ilmateenistus.

Pärastlõunal oli elektrita üle 200 000 majapidamise seitsmes prefektuuris, teatas Kyushu Electric Power Co. Varem teatas ettevõte, et Sendai tuumaelektrijaama Satsumasendai linnas torm ei mõjuta.

Jaapani valitsuskabineti peasekretär Yoshimasa Hayashi ütles pressikonverentsil, et hukkunud on kolm inimest ja üks on kadunud. Katastroofide agentuur teatas, et 45 inimest on vigastada saanud.

Järgmistel päevadel liigub taifuun üle Kyushu saare ning peaks siis jõudma Jaapani kesk- ja idapiirkondadesse, sealhulgas pealinna Tokyosse.

Võimude teatel on kogu riigis evakuatsiooniteate saanud üle 5,2 miljoni inimese peamiselt Kyushu saarel, aga ka mõnedes Kesk-Jaapani osades, kus tugev vihm tekitas eile maalihke.

Lennufirmad, sealhulgas ANA ja Japan Airlines, on teatanud ligi 800 lennu tühistamisest. Kyushu saare mitmetes osades on peatunud ka rongiliiklus. Samuti on ära jäetud busside ja parvlaevade väljumisi.