FOTOD | PERH-i laoruumis plahvatas mahuti: praeguseks on leke lokaliseeritud, kuid tööd kestavad ilmselt hommikuni

Kell 10.09 teavitati häirekeskust, et haigla Y-korpuse keldrikorruse laoruumis kuuldi pauku. Samuti nähti suitsu ja tuld.

Päästeameti pressiesindaja sõnul põles haigla laoruumis kemikaalide mahuti. Suurem oht on möödas, põleng on kustutatud. Sündmusele reageerisid Kesklinna, Lasnamäe, Lilleküla ja Nõmme päästjad.

Esimesena kohale jõudnud päästjad sisenesid suitsu täis laoruumi kell 10.20 ja kustutasid kiiresti maha põlenud mahuti. Mahutis hoiustati meditsiiniliste protseduuride läbiviimiseks vajalikke kemikaale. Kustutustööde järgselt on korpuse hoone 0. korrusel kemikaalide kontsentratsioon ning ruume on vaja haigla tavapärase töö jätkumiseks eelnevalt tuulutada.

Neljapäeva õhtul kella 18 paiku teatas päästeamet, et PERHi keemialeke on lokaliseeritud. Keemiasukeldusvarustuses päästjatel õnnestus keemialeke lokaliseerida. Pärast mitu tundi kestnud absorbendiga katmist ja mahuti ümber pumpamist on suudetud leke piirata vaid lõhkenud mahutiga ruumi. Tuulutus- ja pumpamistööd kestavad tõenäoliselt homse hommikuni. Haiglas viibivaid patsiente olukord ei mõjuta.