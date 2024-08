Eesti statistikaamet sai valmis uue kaardi, millelt saab igaüks uurida, kui suur on mingis Eesti paigas rahvastiku tihedus. Loos on otseviide suurele kaardile ning esile toodud suurimad trendid ja ka see, kus elatakse Eestis kõige tihedamalt ja hõredamalt.