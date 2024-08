Tartu ringkonnakohus tühistas vaktsineerimisest loobunud kaitseväelastele juba määratud hüvitise

Ringkonnakohus: kaitseväe käskkiri pole õigusvastane

Mõlemad ringkonnakohtu otsused on praegu jõustumata. Kaebajatel on õigus esitada kassatsioonkaebus riigikohtule 30 päeva jooksul otsuse avalikult teatavakstegemisest, mis tähendab, et viimane võimalus kassatsiooni esitamiseks on 26. september.