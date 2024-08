Norra ja Rootsi julgeolekuteenistused: Venemaa püüab värvata sabotaažitegevuseks kurjategijaid

PST juht Beata Gangås ütles Norra ajalehele Dagbladet, et Vene luureteenistus on hakanud võtma sotsiaalmeedia ja muude kommunikatsioonirakenduste kaudu ühendust Norra kurjategijatega.

„Me uurime mitmeid juhtumeid. Me teame partnerteenistustelt teistes riikides, et eriti haavatavad on relvasaadetised Ukrainasse. Norras oleme me eriti valvsad, mis puutub energiasektorisse,“ ütles Gangås Dagbladetile.

„Kui me kirjeldasime mõned nädalad tagasi terroriohu taset Rootsis, konstateerisime me, et meil on luureoht Rootsi vastu, kus välisriik kasutab erinevaid tegevusi, et püüda mõjutada või ohustada Rootsit erinevatel viisidel,“ ütles Säpo kõneisik Gabriel Wernstedt. „Me oleme näinud venelaste kasvanud riskivalmidust. Nad on valmis minema oma julgeolekut ohustavas tegevuses palju kaugemale. Jutt käib sabotaažist, vandalismist ja erinevat tüüpi mõjutamisoperatsioonidest.“