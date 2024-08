3 nippi lastevanematele uueks kooliaastaks

Pange paika hommikurutiin ja kodune õpikeskkond

Edukas koolipäev algab hästi planeeritud hommikust. Lastele sobiva hommikurutiini loomine aitab päeva alguses vältida kiirustamist ja stressi. Toimivasse rutiini võiks kuuluda näiteks kindel ärkamisaeg, tervislik hommikusöök ning aeg rahulikuks ettevalmistuseks enne kooli minekut.

Rutiini loomiseks on oluline ka organiseeritud kodune õpikeskkond ja vajalike õppevahendite olemasolu. Loo lapsele kodus kindel koht õppimiseks, kus on olemas kõik vajalikud materjalid ja töövahendid ning kus on piisavalt valgust ja vähe segavaid faktoreid. Kui õpikeskkond on meeldiv ja organiseeritud, on lapsel ka koduseid töid tehes lihtsam keskenduda ja õpitulemused paranevad.

Aita lapsel eesmärgid seada ning ole talle toeks

Eesmärkide seadmine aitab lapsel olla motiveeritud ja keskendunud kogu kooliaasta jooksul. Koos lapsega võiks arutada, milliseid eesmärke ta tahab saavutada, olgu selleks siis paremad hinded, uus hobi või rohkem osalemist kooliüritustel. Selged eesmärgid aitavad lapsel rajal püsida ja arendada enesekindlust. Samuti aitab see luua avatud suhtlust lapse ja vanema vahel, kus vanem saab pakkuda vajalikku tuge ja julgustust.

Eesmärkide seadmise ja täitmise kõrval ongi oluline jääda oma lapse suhtes toetavaks ja mõistvaks. Juhul, kui mõni eesmärk jääb saavutamata või poole kooliaasta peal tekivad uued ideed, ei tohiks last selle eest noomida, vaid hoopis tema uudishimu toetada ning koos uusi väljundeid otsima asuda. See ei tähenda, et igale lapse kapriisile tuleks järele anda, ent kui ta tehtut ei naudi, siis on aeg oma laps mõistvalt uuele rajale aidata.

Planeeri koolivaheajad ette