Detroit tuleb Tartusse – unda festival kuulutas välja Tresori lava programmi

Tresori esindus unda festivalil ei piirdu ainult muusikaga - festivali avapäeval, 19. septembril peab Tresori asutaja Dimitri Hegemann kõne ööelu kultuurilisest olulisusest. Samuti on kõik huvilised oodatud Tresori projekti Academy of Subcultural Understanding töötuppa, mida veab projekti kaasasutaja Diana Alagić, kes jagab vajalikke näpunäiteid, mis tulevad kasuks ööelu majandamisel.

Tresor tuleb Tartusse Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 kutsel ja teeb koostööd unda ja klubiga HALL. „Tresor on tuntud kui Berliini techno-klubide ühe kultuurilise hällina. Tartu 2024 üks ambitsioonidest on leida ühisosa erinevate kultuurinähtuste vahel, edendada koostööd kohalike ja rahvusvaheliste loomeinimeste vahel ning pakkuda meie külastajatele unikaalseid elamusi,“ kommenteerib koostööd Tartu 2024 kunstiline juht Kati Torp. „UNESCO kirjanduslinn Tartu on rõõmus, et saab tervitada Berliini, UNESCO techno-linna.“