Kreeka turistilinna sadamasse on kogunenud massiliselt haisvaid surnud kalu

Volose linnapea Achilleas Beos ütles, et hais on talumatu. Pressikonverentsil süüdistas ta Kreeka valitsust selles, et probleemiga jäeti tegelemata enne, kui see linna jõudis. Beose sõnul võivad roiskuvad kalad tekitada teiste elusolendite jaoks keskkonnakatastroofi.