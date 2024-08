FBI: Trumpi tulistaja otsis andmeid mõlema presidendikandidaadi kohta, motiiv on endiselt teadmata

Uurijatel, kes on läbi viinud ligi tuhat ülekuulamist, ei ole veel motiivi, miks 20-aastane Thomas Matthew Crooks Trumpi tulistas, aga nad usuvad, et ta viis läbi ulatusliku rünnaku planeerimise, kaasa arvatud mõlema tollase presidendikandidaadi kampaaniaürituste uurimise, eriti nende, mis olid kavas Pennsylvania osariigi lääneosas, vahendab Associated Press.

Kui oli välja kuulutatud, et Trumpi kampaaniaüritus toimub 13. juulil Pennsylvania osariigis Butleris, muutus Crooks väga keskendunuks just sellele üritusele ja pidas seda oma võimaluseks, rääkis Rojek. Päevadel enne rünnakut tegi Crooks internetis selliseid otsinguid nagu „Kus Trump Butleri farmi show’l kõnet peab?“, „Butleri farmi show’ lava“ ja „Butleri farmi show’ fotod“.

Uued üksikasjad maalivad Crooksist pildi kui ülimalt intelligentsest ja endasse tõmbunud mehest, kellel oli aastatel enne Trumpi tulistamist kõhedust tekitav huvi lõhkeainete, vägivalla ja avaliku elu tegelaste vastu, aga kelle puhul on see, et ta on teinud otsinguid nii demokraatide kui ka vabariiklaste kohta, raskendanud katseid leida poliitilist motiivi või teha kindlaks, miks ta võttis sihikule Trumpi.