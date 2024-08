Venemaa väed lähenevad Pokrovskile, linnas viibib veel mitukümmend tuhat elanikku

Pokrovski läheduses on viimasel ajal toimunud ägedad lahingud, sest piirkond on Venemaa pealetungi keskpunkt Donetski oblastis. Kuberner Vadõm Filaškin kirjeldas olukorda piirkonnas kui „ohtlikku ja väga rasket“, vahendab Kyiv Independent.

Enne Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse elas Pokrovskis umbes 80 000 inimest. Tänase seisuga sinna jäänud 38 000 inimest ja 1900 last, ütles Filaškin.

Kui Filaškinilt küsiti, kui palju aega on inimestel evakueerimiseks, vastas kuberner, et Pokrovski pangad on avatud selle nädala lõpuni.