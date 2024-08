Sotside leeri hüpanud Jurtšenko varasemad sõnavõtud tekitavad võimuliidus küsimusi

Tallinna linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Ülle Rajasalu ( Reformierakond ) väljendas täna muret, et Julianna Jurtšenko Lasnamäe linnaosavanemaks saamisel on oht, et vähemasti Lasnamäel jätkub kõik nii nagu ikka. „Eestikeelsele haridusele ülemineku õnnestumine on seetõttu ohus,“ tõdes Rajasalu.

Ka Tallinna Isamaa esimees Riina Solmani arvates ei pingutanud Jurtšenko varem Lasnamäe linnaosavanemana piisavalt, et Lasnamäel oleksid näiteks Eesti lipu päeval ka meie riigilipud väljas. „Ma loodan, et ta nüüd selle nimel pingutab. Ja ka selle nimel, et venekeelsed tänavanimed vahetuksid eestikeelsete vastu. Ma loodan, et ta hoolitseb selle eest, et meil on siin ikka Eesti riik,“ lausus Solman.