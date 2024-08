TAGATUBA | Pingeline siseheitlus Eesti 200-s: Kristina Kallase toetajad näevad Hendrik Terrases reaalset ohtu

Enamik „Tagatoaga“ vestelnud Eesti 200 poliitikuid ütles, et laupäevasel üldkogul on favoriit parteijuhi kohale Kristina Kallas. Mõni ütles ka, et seis on tasavägine. Igal juhul on Kallas ja tema toetajad arvamuste mõjutamises aktiivsed, millest võib järeldada, et nad ei pea lõpptulemust iseenesest mõistetavaks.