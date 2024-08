VIDEOD | Opositsiooni sõnul pole meil rahaliselt nii halvasti ammu olnud. Millised lahendusi nad ise pakuvad?

Isamaa erakonna juht Urmas Reinsalu rääkis, et eelmise suve rahandusministeeriumi majandusprognoos ütles, et see aasta tuleb majanduskasv 2,7 protsenti. „See aasta tõdeb rahandusministeerium kukkumist üks protsent. Niisuguse konservatismiga tuleb vaadata ka järgmise aasta majandusprognoosi,“ nentis ta.