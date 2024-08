FOTOD | Pärnumaa poiste veretöö raputas kogukonda. Kohalikud ohvrist: alati abivalmis ja jutukas

„Pange ikka kirja, et Hugo oli hea mees,“ toonitab naine, kes pühapäeva päeval käis murelikult naabrimehe uksel kopsimas. Ei kippugi. Õhtul selgus, et too oli eelneval ööl omaenda kodus surnuks pekstud. Arvatavad tapjad võeti täna vahi alla. Nende tehtud võikad videod levivad siiani.