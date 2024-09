„Niipalju siis erialahariduse kättesaadavusest ja regionaalpoliitikast.“ HTM-i plaan Hiiumaal aianduseriala sulgeda tekitab õpetajates hämmingut

Suuremõisa lossis tegutseva Hiiumaa ametikooli kohal on taevas tume. Haridus- ja teadusministeeriumis (HTM) on valmimas kutseharidusreform, mille käigus tahetakse sulgeda sealsed aianduserialad ja koondada need Räpinasse. Sellel õppeaastal jätkub kõik veel vanaviisi, ent õpetajatel on põhjust muret tunda.