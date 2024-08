Ebateadus jõudis Tartu tervishoiu kõrgkooli õppekavasse. Üliõpilasi asus koolitama oma haridustaseme kohta valetanud mees

Peagi pärast õppeaine algust jõudsid tegevfüsioterapeutideni kuuldused aine kummalisest sisust, kui üliõpilased vahendasid praktikal käies, et kuulsid õppejõudude Kõrve ja Kipperi suust väiteid, mis ei tundunud tõenduspõhised. „Olen kuulnud, et selle aine sisu tõenduspõhisusega oli probleeme ja et üliõpilased vist isegi kavatsesid kooli juhtkonnale sellekohase pöördumise teha,“ rääkis füsioterapeut Taavi Metsma.