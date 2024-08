Esimesena Kapitooliumi mässu ajal hoonesse sisenenud mees mõisteti vangi rohkem kui neljaks aastaks

Sparksi pipragaasiga takistada püüdnud politseinik kirjeldas teda Kapitooliumi mässu katalüsaatorina. Enne karistuse välja kuulutamist ütles mees kohtunikule, et usub endiselt, et 2020. aasta USA presidendivalimistel toimus pettus.

„Mul on kahju, et see, mis sel päeval juhtus, ei aidanud kedagi,“ ütles Sparks. „Mul on kahju, et meie riik on sellises seisus, nagu ta on.“

Kapitooliumi mässule eelnenud nädalatel kasutas Sparks sotsiaalmeediat, et propageerida vandenõuteooriaid valimispettuste kohta. „On aeg nad Kongressist välja tirida. See on türannia,“ postitas ta kolm päeva enne mässu Facebooki.

Ringkonnakohtunik Timothy Kelly ütles Sparksile, et tema silmapaistvas rollis „rahvusliku häbipleki“ puhul pole midagi patriootlikku. „Ma ei usu, et te hindate tol päeval juhtunu raskust ja ausalt öeldes selle tõsidust,“ ütles kohtunik.

Föderaalprokurörid soovitasid 47-aastasele endisele tehasetöölisele Sparksile nelja aasta ja üheksa kuu pikkust vanglakaristust. Sparksi kaitsja palus kohtunikul määrata mehele vanglakaristuse asemel ühe aasta koduaresti.

Kohtuniku lõplik otsus oli mõista Sparks vangi neljaks aastaks ja viieks kuuks. Vandekohus mõistis mehe süüdi kõigis kuues talle esitatud süüdistuses. Sparks ei andnud kohtuprotsessi käigus ühtki ütlust.

Karistuse määramisel oli oluliseks teguriks see, et Sparks sisenes Kapitooliumi esimesena, ütles kohtunik. „Ma arvan, et on vaieldamatu, et esimesel inimesel on julgustav ja innustav mõju kõigile, kes olid vähemalt teie läheduses,“ ütles Kelly Sparksile.

6. jaanuari Kapitooliumi mässuga seotud föderaalkuritegudes on süüdistatud enam kui 1400 inimest, ligikaudu 950 inimest on süüdi mõistetud ja karistatud.