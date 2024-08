KAART JA VIDEO | Pokrovski langemine avaks Venemaale ukse ülejäänud Ida-Ukrainasse

Üks Venemaa Kurski oblastis korraldatud üllatusrünnaku põhilisi eesmärke on jäänud saavutamata, kuna Venemaa diktaator Vladimir Putin ja väejuhatus ei soovi lõpetada pealetungi Ida-Ukrainas Pokrovski linna suunas ja on valmis selle nimel leppima ka Vene alade langemisega Ukraina kätte. Seda tõdes teisipäeval antud pressikonverentsil ka Ukraina vägede ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi, kelle sõnul toob Venemaa Kurski kaitsele lisajõude igalt poolt mujalt, aga mitte Pokrovski suunalt. Kindral tunnistas, et Vene vägede Donbassist väljameelitamine oli Kurski operatsiooni peamiste eesmärkide hulgas, ent vaenlane sai sellest aru ja otsustas plaaniga mitte kaasa minna.