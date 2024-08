FOTOD | Sotsid vaagivad Lasnamäe linnaosavanema kohale Julianna Jurtšenkot

„Julianna Jurtšenko liitumine sotsiaaldemokraatidega on oluline täiendus meie vägevasse meeskonda. Tal on mitmekülgne kogemus Tallinna linnas üsteemis, viimati Lasnamäe linnaosa vanemana. Ta on paljudele lasnamäelastele tuttav ja ta teab, millised on nende mured ja ootused. Usun, et Julianna kogemused ja teadmised toetavad teda linnaosa vanemana edukalt hakkama saamises,“ ütles Lippus pressiteate vahendusel.

„Lasnamäe on mu südame võitnud ning on erinevaid asju, millega linnaosavanemana tuleb tegeleda - olgu selleks Peterburi tee remont, Tallinna Haigla rajamine, elanike kaua aega oodatud ujula, elukeskkonna parandamise projektid. Algaval kooliaastal on kindlasti paljude lasnamäelaste jaoks kõige olulisem küsimus, kuidas eestikeelsele õppele üleminek võimalikult sujuvaks muuta. Tegemist on väga vajaliku üleminekuga, aga keerulise reformiga. Täna tuleb pingutada kõikidel tasanditel, et reform õnnestuks. Suve jooksul on tehtud mõningaid muudatusi Vabariigi Valitsuse poolt, mis on olnud õiged ja vajalikud, need on toeks Lasnamäe koolidele, et üleminekuga paremini toime tulla,“ ütles Julianna Jurtšenko.