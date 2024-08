Tarkusepäev x tead?festil sütitavad huumoriga laval Goodmeni poisid

„Tiktokis tuntust võitnud Goodmen poisid Freddy ja Gabriel on kaks 23-aastast keskeakriisi nautivat sõgedikku, kes söögi asemel toituvad adrenaliinist ja muudest veidrustest. Kui midagi saab teha tavapäratul viisil, siis nii nad ka teevad,“ - nii iseloomustavad ennast Tarkusepäev x tead?festi päevajuhid, kes naerutavad sündmuse külastajaid kogu päeva vältel.

„Tarkusepäev on nagu ajutegevuse Uue Aasta tähistamine. Suvine lõõgastumine saab lõpu ning õppurid koos lapsevanematega pühenduvad taas süsteemsele maailma tarkuste omandamisele,“ sõnas Tartu 2024 tegevjuht Kuldar Leis.

Mida toob peaesineja OLLIE Tarkusepäev x tead?festile?

„Rohkelt rokki. Aeg on suvine hajameelsus ja eluviis noortest välja müristada ja kooliks uus energia sisse taguda,“ kommenteeris OLLIE. OLLIE meenutab enda kooliaja tähistamist ning sõnab, et suuremat tähistamist omal ajal polnud, kuid ühel aastal ta aabitsa koogi.

Uurisime, mis on OLLIE repertuaarist kõige särtsakam laul ning kas see tuleb ka esitlusele 1. septembril. „Kõige särtsakam on vast minu uusim singel „Heartless“. Kas seda ka 1. september kuuleb - siis selle jaoks tuleb ise kohale tulla ja oma kõrvaga kuulata, „ sõnas OLLIE.