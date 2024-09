Uus Touareg – rikkaliku lisavarustusega juubelimudel

Juubelimudel – erakordsus igas detailis

Touaregi juubelimudel Elegance on varustatud võimsa 3,0-liitrise 170 kW V6-mootori ja nelikveoga. Standardvarustusse kuuluvad 15-tolline puuteekraaniga premium-klassi navigatsiooniseade, nahksisu, tahavaatekaamera, HD Matrixi esituled, uuenduslikud juhiabisüsteemid ja palju muud. See mudel avaldab muljet ka kõige nõudlikuma maitsega autoentusiastidele. Juubelimudeli hind on 56 800 eurot.